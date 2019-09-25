İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı

25.09.2019 12:22

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının önde tamamladığını duyurdu.

Merkez Seçim Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, seçimleri, 33 milletvekili çıkaran Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

Netanyahu'nun partisi Likud daha önce açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre 1 milletvekili daha fazla alırken, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi de meclise kesin olmayan sonuçlarda belirtildiği gibi 8 değil 7 vekil gönderdi.



Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı 7 milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Sağ blok 55, sol blok ise 44'te kaldı

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan milletvekili sayısı 55 olurken, Mavi-Beyaz ve ona destek veren sol partilerin sandalye sayısı ise 44'te kaldı.

Hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle ülkede koalisyon senaryoları gündemin en önemli başlıkları arasına girdi.

Hem sağ hem de sol blokun 61 milletvekiline ulaşamaması sebebiyle "yeni bir koalisyon krizi yaşanır mı?" sorusu gündeme gelse de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Netanyahu ile Gantz'ı birlik hükümeti kurmaları için ikna etmeye çalışıyor.

İki lideri pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığında bir araya getiren Rivlin, bu akşam da Netanyahu ile Gantz'ı akşam yemeğinde ağırlayacak.

Dün de Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı heyetleri bir araya gelerek koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Kaynak: AA