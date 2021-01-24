İsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar Kovid-19 nedeniyle durduruldu
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İsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar Kovid-19 nedeniyle durduruldu

24.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:46
İsrail'de yurt dışından gelen uçuşlar Kovid-19 nedeniyle durduruldu

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.

İsrail kabinesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda yarın geceden başlayarak 31 Ocak'a kadar tüm yabancı hava yollarının İsrail'e yapacağı uçuşlar durdurulurken, İsrailli hava yollarının uçuşlarına ise sadece istisnai durumlarda izin verilecek.

İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış Kovid-19 türlerine İsrail'de de rastlanması nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

Uzmanlar, ülkede uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının mutasyona uğramış virüs nedeniyle yüksek seyrettiğini dile getiriyor.

İsrail yönetimi, salgınla mücadele kapsamında 27 Aralık 2020'den bu yana ülke genelinde "yumuşatılmış" karantina uygulasa da günlük vaka sayıları geçen aya oranla oldukça yüksek çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 361 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 595 bini aştı.

Ülkede 2 milyon 522 bin 178 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 973 bin 494 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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