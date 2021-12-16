İsrail'de yüksek teknoloji sektöründeki gelirler bu yıl beş kat arttı

İsrail'in yüksek teknoloji sektöründeki şirket birleşmeleri, devirleri ve kamuya arzından elde ettiği gelirlerin bu yıl beş kart artarak 81,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Times of Israel gazetesinin İsrailli danışma şirketi "PwC İsrail"in raporuna dayandırdığı haberine göre, yüksek teknoloji sektöründe şirketlerin birleşmesi, kamuya arzı ve şirket devri aracılığıyla özel firmaların kamuya arz edildiği 171 ticari anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların toplam değerinin geçen yıl 15,4 milyar dolar iken bu yıl 81,2 milyar dolar olduğu yani beş kat artış gösterdiği belirtildi.

Aynı şekilde, İsrail'de yer alan pek çok teknoloji ve dijital alandaki yeni teşebbüslerin buluştuğu "Start Up Nation Central"ın geçen haftalarda yayımladığı bir raporunda, Ocak-Kasım 2021 döneminde İsrail yüksek teknoloji şirketlerinin 25 milyar dolar yatırım aldığı ve 33 yeni şirketin 1 milyar dolar değerine ulaşarak, yatırım dünyasındaki "unicorn" unvanını elde ettiği kaydedildi.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet