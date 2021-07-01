İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın

İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Hayfa şehrindeki yerleşim yerleri yakınında büyük bir yangın çıktı.

İsrail'in Hayfa şehrindeki yerleşim yerleri yakınında büyük bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi.

İsrail Hayfa'daki yerleşim yerleri yakınında büyük bir yangın çıktı. İsrail Yangın ve Kurtarma Dairesi yaptığı açıklamada, Hayfa'nın Neve Shaanan mahallesindeki yerleşim birimleri yakınında ormanlık alanında bir yangının çıktığını bildirdi. Açıklamada, yangını söndürmek için olay bölgesinde 5 itfaiye ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Yangının yerleşim bölgelerine yaklaşmasıyla bölgede çok sayıda binanın tahliye edildiği ifade edildi. Hayfa Belediyesi ise belediye çalışanlarının sakinlere yardım etmek için olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'de yerleşim yerleri yakınında büyük yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:06:27. #1.14#

title