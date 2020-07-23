İsrail'de yeniden erken seçim tartışmaları gündeme geldi
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İsrail'de yeniden erken seçim tartışmaları gündeme geldi

Son 1,5 yılda üç kez erken seçime giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de yeniden sandığa gidilebileceği tartışmaları başladı.

İsrail'de yeniden erken seçim tartışmaları gündeme geldi
23.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:24

Son 1,5 yılda üç kez erken seçime giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de yeniden sandığa gidilebileceği tartışmaları başladı.

Yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği yazıldı.

Buna ek olarak Netanyahu'nun partisi Likud'un bazı milletvekillerinin, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı'nı erken seçimle tehdit eden açıklamalar yapması dikkati çektti.

Tüm bu gelişmeler ikisi geçen yıl olmak üzere üç kez erken seçime giden ve Kovid-19 salgını nedeniyle işsizliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de yeniden erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.

"İsrail sürüklediğiniz bir bez bebek değil"

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yaptığı sert açıklamayla erken seçim tartışmalarını gündeme getiren milletvekillerine tepki gösterdi.

Rivlin Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon ortakları Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasındaki ilişkinin oldukça kırılgan olduğunu ve İsrail Meclisinde yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediğini belirtti.

Erken seçim tartışmalarına son verilmesi isteyen Rivlin, "İsrail devleti, kavga ederken peşinizden sürüklediğiniz bir bez bebek değil. İnsanların bu krize (Kovid-19) odaklanmanıza ve iyi bir çözüm bulmanıza ihtiyacı var. Bu sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

İsrail'de, geçen yıl 6 Nisan,17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere üç kez erken seçim yapılmıştı.

Marttaki seçimin ardından Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz dönüşümlü olarak Başbakanlık görevini yürütecek.

Netanyahu ile Gantz koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: AA

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