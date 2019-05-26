İsrail'de yeniden erken seçim gündemde

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılmak için şart koştuğu askerlik yasası nedeniyle hükümetin kurulması zora girdi ve ülkede yeniden erken seçim gündeme geldi.

Haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı açıklamada Netanyahu, ülkede yeniden bir erken seçime gerek olmadığını düşündüğünü belirtirken, Liberman'ı işaret ederek, "Öyle görünüyor ki birisi yeniden erken seçim istiyor." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu açıklamayla Ultra-Ortodoskların da (Haredi) askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmemesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacağını, kurulacak azınlık hükümetine de dışardan destek vermeyeceğini duyuran Liberman üzerinde baskı kurmaya çalıştığı yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmemesi halinde parti olarak yeniden erken seçime gidilmesini destekleyecekleri ifade edildi.

Koalisyon hükümeti çıkmazı

Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan süre çarşamba akşamı sona erecek. Koalisyon hükümetini kurması için tanınan süresi gittikçe azalan Netanyahu ve partisi Likud, Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman üzerindeki baskısını erken seçim seçeneğini gündeme getirerek artırırken, eski Savunma Bakanı da direnmeye devam ediyor.

Liberman, koalisyona katılmak veya Netanyahu liderliğinde kurulacak azınlık hükümetine dışardan destek vermek için askerlik yasasının Meclisten geçmesi şartından vazgeçmezse hükümetin kurulması zor gözüküyor.

Liberman destek vermezse Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alacağını açıklayan 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'da kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önceden yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

-Gantz'ın şansı düşük

Netanyahu, koalisyon hükümetini kurması için sürenin dolacağı çarşamba akşamına kadar Liberman'ı ikna edebilecek mi bilinmiyor ancak Netanyahu'nun hükümeti kuramaması halinde ülkede erken seçim ihtimalinin daha da belirginleşeceği dile getiriliyor.

İsrail Başbakanı koalisyon hükümetini kuramazsa, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Meclisteki partilerle görüştükten sonra ya görevi 9 Nisan'daki genel seçimlerde ikinci olan "Mavi-Beyaz İttifakı" lideri Benny Gantz'a verecek ya da erken seçim kararı alacak.

Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini verse dahi Gantz'ın meclis çoğunluğunu elinde bulunduran sağ partilerin desteğini almasının zor olduğu kaydediliyor.

Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulmasının önünde en büyük engel olarak gösteriliyor.

Söz konusu tasarı geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yevişa'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.

Kaynak: AA