İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 883'e ulaştı
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İsrail, Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 883'e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurdu.

21.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:10
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 883'e ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 178 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 883'e ulaştığı bildirildi.

Hastalardan 15'inin durumunun ağır olduğu, 36 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Halktan zorunlu haller dışında evden çıkılmaması istenmiş, bu emre uymayanlara para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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