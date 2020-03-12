İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'ü aştı İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 100'ü aştığını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 100'ü aştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 27 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

Bu vakalarla, İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 127'ye çıktı.

ABD'nin Tel Aviv Başkonsolosluğu çalışanları karantinaya alındı

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının, ABD'nin Tel Aviv'deki Başkonsolosluğunun vize bölümünün bekleme odasında koronavirüs bulaşmış bir kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine konsolosluk çalışanlarının karantinaya alındığı aktarıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vize bölümünde İsrail Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Batı Kudüs'te bir gözaltı merkezi karantinaya alındı

İsrail Cezaevleri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada ise Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinin Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinlikler yasak

İsrail hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla bir dizi ek önlem almıştı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca kapalı alanlarda bu tür aktivitelerin düzenlenmemesi tavsiye edilmişti.

Tel Aviv yönetimi daha önce de Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA