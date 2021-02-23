İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu
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İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu

23.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:42
İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66'sı, dindar Yahudilerin yüzde 42'si, sekülerlerin ise yüzde 24'ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca Ultra-Ortodokslar dahil olmak üzere dindar İsraillilerin yüzde 49'u, sekülerlerin ise yüzde 23'ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini kaydetti.

İsrailli seküler gençlerin yüzde 23'ü ise Ultra-Ortodoks Yahudilerden nefret ettiklerini ifade etti.

1,9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli mecliste 15 milletvekiline sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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