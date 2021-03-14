İsrail'de yaklaşık 1 yıl sonra futbol maçlarına seyirci alınmaya başlandı
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İsrail'de yaklaşık 1 yıl sonra futbol maçlarına seyirci alınmaya başlandı

14.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:14
İsrail'de yaklaşık 1 yıl sonra futbol maçlarına seyirci alınmaya başlandı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu hafta oynanan müsabakalarda 1500 kişiyi geçmemek kaydıyla taraftarlara tuttuğu takımların maçlarını izlemek için statlara giriş izni verildi.

Stada alınacak taraftarların "yeşil pasaport" olarak adlandırılan, Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranlara verilen belgeye sahip olmaları şartı getirildi.

Ayrıca 16 yaşından küçük çocukların statlara girişine izin verilmedi.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir futbol müsabakaları Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyordu.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de Kovid-19 tedbirleri geçen aydan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 129 bin 901 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 131 bin 860 kişiye de her iki dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 5 bin 992 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 818 binden fazla kişi de Kovid-19'a yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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