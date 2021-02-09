İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler Kovid-19 önlemlerini protesto etti
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İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler Kovid-19 önlemlerini protesto etti

09.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:38
İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), İsrail'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle dini okullarda (Yeşiva) eğitime izin verilmemesine tepki göstermek için gösteri düzenledi.

Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), İsrail'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle dini okullarda (Yeşiva) eğitime izin verilmemesine tepki göstermek için gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Kikar HaShabbat bölgesinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi katıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına büyük ölçüde uyulmayan gösteride, Yeşivalarda eğitime yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.

Protestocular, "Kutsal topraklara, dine yapılan saldırılar son bulmalı", "Eğitim kurumlarının kapatılması kalbimize sokulmuş bir bıçak gibidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Güvenlik güçleri, gösterinin yapıldığı alan yakın bazı yolları trafiği kapatırken, protestocular ile polis arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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