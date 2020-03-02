İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor
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İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor

İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.

02.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:25
İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor

'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 çıkararak seçimlerde birinci oldu.


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Kaynak: Euronews.com

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