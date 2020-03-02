İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor
İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
02.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:25
İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
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Kaynak: Euronews.com