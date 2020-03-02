İsrail'de üçüncü seçim: Başbakan Netenyahu önde götürüyor

02.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:25

İsrail'de bu yıl üçüncü kez yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anket sonuçları belli oldu. Alınan verilere göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.



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