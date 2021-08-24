İsrail'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
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İsrail'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

İsrail'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 bin 831 kişinin testinin pozitif çıktığı, 12 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 864'e, vaka sayısının da 1 milyon 5 bin 511'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 72 bini geçtiği ülkede, hastalardan 678'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının ülkede son 8 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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