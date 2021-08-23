İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi
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İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi

İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi.

İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi.

İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin kuzeyindeki askeri bir üste meydana geldiği belirtti. Ordu, kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İsrail'de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi - Haberler
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