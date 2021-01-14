İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi

14.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:16
İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 826'ya çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 388 artışla 522 bin 974'e yükseldi.

Hastalardan 1063'ünün durumunun ağır olduğu, 444 bin 148 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede Kovid-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.

Aktif vaka sayısında artış devam ediyor

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 78 bin 826'ya çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:36:35. #1.15#
title