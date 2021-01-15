İsrail'de son 24 saatte 9 bin 172 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de 9 bin 172 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de 9 bin 172 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 869'a çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 9 bin 172 artışla 531 bin 791'e yükseldi.

Hastalardan 1097'sinin durumunun ağır olduğu, 449 bin 492 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 2 milyona ulaştı.

Aktif vaka sayısı 78 binin üzerinde

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde 78 bin 430'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci