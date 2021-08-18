İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

İsrail'de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 bin 832 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 708'e, vaka sayısının da 959 bin 129'a ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 60 bine yaklaştığı ülkede, hastalardan 578'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail'de dün de 8 bin 646 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 1 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Ancak vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Hande Erçel Haluk Levent
Spor Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:36:57. #1.14#

title