İsrail'de son 24 saatte 8 bin 261 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İsrail'de son 24 saatte 8 bin 261 Kovid-19 vakası tespit edildi

02.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:34
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 261 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 8 bin 261 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 8 bin 261 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 67 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 863'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı ise 8 bin 261 artışla 656 bin 16'ya yükseldi.

Hastalardan 1143'ünün durumunun ağır olduğu, 579 bin 822 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Yaklaşık 5 milyon doz aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 3 milyon 165 bin 545 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 824 bin 750 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina 5 Şubat Cuma gününe kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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