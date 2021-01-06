İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi

06.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:04
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 495'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 164 artışla 458 bin 132'ye yükseldi.

Hastalardan 824'ünün durumunun ağır olduğu, 395 bin 453 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1,5 milyona ulaştı.

Aktif vaka sayısı 60 bine yaklaştı

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 59 bin 229'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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