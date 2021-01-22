İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

22.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:35
İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de bir gün içinde 7 binden fazla kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail'de bir gün içinde 7 binden fazla kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 84 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 263'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 7 bin 99 artışla 586 bin 788'e yükseldi.

Hastalardan 1158'nin durumunun ağır olduğu, 500 bin 523 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede bugüne kadar 2 milyon 441 bin 510 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 851 bin 385 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aktif vaka sayısı 82 binde

İsrail'de uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının geçen aya oranla yüksek seyretmesi dikkati çekiyor.

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki yükseliş nedeniyle 82 bin 2 oldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmiş, buna karşın vakalarda artış sürünce 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda karantina uygulaması 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Ceyda Düvenci Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 16:49:46. #1.15#
title