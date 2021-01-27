İsrail'de son 24 saatte 7 bin 737 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 7 bin 737 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 7 bin 737 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 513'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 7 bin 737 artışla 617 bin 168'e yükseldi.

Hastalardan 1141'inin durumunun ağır olduğu, 535 bin 947 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

4 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 2 milyon 768 bin 202 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 377 bin 803 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci