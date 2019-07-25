İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek

İsrail solunun önde gelen partilerinden İşçi Partisi, Meretz ve yeniden siyasete dönen eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, eylül ayında yapılacak erken genel seçimlere ortak listeyle girme kararı aldı.

Sol partilerin ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere ittifak kurarak girmek için uzun zamandır yaptığı görüşmeler dün akşam sonuca bağlandı.

Meretz'in lideri Nitzan Horowitz, İşçi Partisi lideri Stav Shaffir ve Demokratik İsrail Partisi'nin lideri Barak, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ittifak görüşmelerinin ardından, partilerinin eylüldeki erken seçimlere ortak listeyle girme konusunda uzlaştı.

Milletvekilliği için oluşturulacak ortak listenin birinci sırasında Horowitz, ikinci sırasında Shaffir'in yer alması kararlaştırılırken, eski Başbakan Barak ise kendi isteği doğrultusunda listede onuncu sırasında yer alacak.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde İşçi Partisi büyük kan kaybederek sadece 6, Meretz ise 4 milletvekili çıkarmıştı.

Barak ise geçen ay Demokratik İsrail Partisi'ni kurarak uzun yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönme kararı almıştı.

Uzmanlar, sol partilerin ortak listeyle seçime gitme kararının ardından İsrail'deki siyaset sahnesinin daha da hareketleneceği yorumunda bulunuyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verilmiş, ancak Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının Meclis'ten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından Meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA