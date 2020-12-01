İsrail'de siyasi kriz: Gantz Netanyahu'ya desteğini çekti
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İsrail'de siyasi kriz: Gantz Netanyahu'ya desteğini çekti

01.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:03
İsrail'de siyasi kriz: Gantz Netanyahu'ya desteğini çekti

İsrail'de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

İsrail'de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

İsrail'de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Mavi-Beyazlı lider Benny Gantz, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı. Gantz, Mavi-Beyaz'ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurdu.

NETANYAHU: SEÇİM DÖNEMİ DEĞİL, BİRLİK DÖNEMİ

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Gantz'ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz'ı hükümette kalmaya çağırarak "Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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