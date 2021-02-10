Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

10.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçilerin de aralarında bulunduğu yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı.

İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçilerin de aralarında bulunduğu yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülkeler arasında birinci sırada yer alan İsrail'de, aşılama süreci sığınmacılar ve göçmen işçileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Tel Aviv Belediyesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında sağlık sigortası olmayan 16 yaş üstü yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanıyor.

Sığınmacı, göçmen işçiler ve çalışma izni olan tüm yabancılar, Tel Aviv'in güneyinde dün hizmete başlayan ve haftanın 5 günü açık olan merkezde aşı olabiliyor.

Aşı için ücret alınmıyor

Aynı anda 14 kişiye aşı yapılabilen merkezde, aşı olanlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Bu nedenle Kovid-19 aşısı olmak isteyen ve sağlık sigortası bulunmayan sığınmacılar ve göçmen işçiler, Tel Aviv'in güneyindeki merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tel Aviv Belediyesi Mesila (Sığınmacılar ve göçmen işçilerden sorumlu birim) Müdürü Miri Barbero Elkayam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan aşı merkezine yoğun talep olduğunu belirtti.

Merkezin günlük ortalama 600 kişiye hizmet verecek şekilde planlandığını ancak talebin fazla olmasından dolayı dün bu sayıyı aştıklarını dile getiren Elkayam, "Bu merkez, çoğunluğunu sığınmacılar ve göçmen işçilerin oluşturduğu İsrail'de resmi bir statüsü olmayan kişilerin aşılanması için kuruldu. Elbette bu kişiler de aşılanmalı. Dün bu merkezin hizmete başlamasının ilk günüydü ve yaklaşık 700 kişi aşılandı. Bugün bu sayıyı aşacağımızı umuyoruz." dedi.

Sığınmacıların ve göçmen işçilerin aşı olması için kampanyalar yürüttüklerini ifade eden Elkayam, aşı için söz konusu kişilerden ücret alınmadığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının önlenmesi için herkesin aşılanması gerektiğine dikkati çeken Elkayam, şunları söyledi:

"Sadece Tel Aviv'de hiçbir statüsü bulunmayan yaklaşık 35 bin sığınmacı ve göçmen işçi var. Bu insanlar burada uzun yıllardır bizimle birlikte yaşıyor. Kovid-19'da herkes aşılanmalı ki böylece hiç kimse diğerlerine bulaştırmasın. Ayrıca bu insanlara da sahip çıkmalıyız."

Hindistanlı 2 çocuk annesi Gracy Dsouza (46) ise 11 yıldır İsrail'de çalıştığını ve sağlık sigortası bulunmadığını belirtti.

Pandemi nedeniyle işsiz olduğunu ve aşıyı karşılayacak parası olmadığını dile getiren Dsouza, "Aşı olmak için buraya geldim. İsrail'in bize ücretsiz aşı sağlamasından dolayı oldukça mutluyum." diye konuştu.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

İsrail'de 4 Şubat'tan itibaren toplu aşılama 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 607 bin 920 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 223 bin 906 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 233 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 706 bini aştı.

Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:56:12. #1.15#
title