Son dakika haber! İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

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Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçilerin de aralarında bulunduğu yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı.

İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçilerin de aralarında bulunduğu yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülkeler arasında birinci sırada yer alan İsrail'de, aşılama süreci sığınmacılar ve göçmen işçileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Tel Aviv Belediyesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında sağlık sigortası olmayan 16 yaş üstü yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanıyor.

Sığınmacı, göçmen işçiler ve çalışma izni olan tüm yabancılar, Tel Aviv'in güneyinde dün hizmete başlayan ve haftanın 5 günü açık olan merkezde aşı olabiliyor.

Aşı için ücret alınmıyor

Aynı anda 14 kişiye aşı yapılabilen merkezde, aşı olanlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Bu nedenle Kovid-19 aşısı olmak isteyen ve sağlık sigortası bulunmayan sığınmacılar ve göçmen işçiler, Tel Aviv'in güneyindeki merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tel Aviv Belediyesi Mesila (Sığınmacılar ve göçmen işçilerden sorumlu birim) Müdürü Miri Barbero Elkayam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan aşı merkezine yoğun talep olduğunu belirtti.

Merkezin günlük ortalama 600 kişiye hizmet verecek şekilde planlandığını ancak talebin fazla olmasından dolayı dün bu sayıyı aştıklarını dile getiren Elkayam, "Bu merkez, çoğunluğunu sığınmacılar ve göçmen işçilerin oluşturduğu İsrail'de resmi bir statüsü olmayan kişilerin aşılanması için kuruldu. Elbette bu kişiler de aşılanmalı. Dün bu merkezin hizmete başlamasının ilk günüydü ve yaklaşık 700 kişi aşılandı. Bugün bu sayıyı aşacağımızı umuyoruz." dedi.

Sığınmacıların ve göçmen işçilerin aşı olması için kampanyalar yürüttüklerini ifade eden Elkayam, aşı için söz konusu kişilerden ücret alınmadığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının önlenmesi için herkesin aşılanması gerektiğine dikkati çeken Elkayam, şunları söyledi:

"Sadece Tel Aviv'de hiçbir statüsü bulunmayan yaklaşık 35 bin sığınmacı ve göçmen işçi var. Bu insanlar burada uzun yıllardır bizimle birlikte yaşıyor. Kovid-19'da herkes aşılanmalı ki böylece hiç kimse diğerlerine bulaştırmasın. Ayrıca bu insanlara da sahip çıkmalıyız."

Hindistanlı 2 çocuk annesi Gracy Dsouza (46) ise 11 yıldır İsrail'de çalıştığını ve sağlık sigortası bulunmadığını belirtti.

Pandemi nedeniyle işsiz olduğunu ve aşıyı karşılayacak parası olmadığını dile getiren Dsouza, "Aşı olmak için buraya geldim. İsrail'in bize ücretsiz aşı sağlamasından dolayı oldukça mutluyum." diye konuştu.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

İsrail'de 4 Şubat'tan itibaren toplu aşılama 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 607 bin 920 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 223 bin 906 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 233 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 706 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh