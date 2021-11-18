İsrail'de seyir halindeki motosiklet patladı: 1 ölü

İsrail'in Ramla kenti yakınlarındaki Otoyol 431'de bir motosikletin patlaması sonucu 30 yaşındaki motor sürücüsü hayatını kaybetti.

İsrail'in Ramla kenti yakınlarındaki Otoyol 431'de sabahın erken saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Patlamanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlayan motorun sürücüsü 30 yaşındaki Musleh'in hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Musleh'in Yafa kentinden bir suçlu olduğu ifade edildi. Patlamanın nedenini netleştirmek için olay yerinde ekiplerin bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İsrail polisi, patlamanın arkasında suç teşkil eden bir olayın olabileceğini bildirdi.

Patlama anı ise, otoyolda seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletin otomobilin yanından geçmesinin ardından birkaç metre sonra patladığı görüldü. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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