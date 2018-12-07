İsrail'de Sel Hayatı Felç Etti

İsrail'in çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

İsrail'in çeşitli bölgelerinde 2 gündür süren şiddetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokakların nehre döndüğü bölgede ev ve iş yerlerini su bastı. Sel nedeniyle Yafa ve Aşkelon kentinde trafik durma noktasına geldi. Sivil savunma ekiplerinin selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı öğrenildi. - TEL AVİV