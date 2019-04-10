İsrail'de Seçim; Taraflar Zafer İlan Etti

– İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde İsrail televizyon kanallarının farklı sonuçlar yayınlamasına rağmen Netanyahu ve rakibi Gantz sosyal medya hesapları üzerinden seçimi kazandıklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı ve Likud Parti lideri Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden kazandığını "Likud liderliğindeki sağ kanat bloğu açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım" ifadeleriyle duyururken, rakibi merkez partisi Mavi-Beyaz (Kahol Lavan) ittifakı liderlerinden eski Genelkurmay Başkanı Binyamin 'Benny' Gantz da "Kazandık! İsrail halkı konuştu! Binlerce eylemci ve bir milyondan fazla seçmene teşekkürler. Bu seçimlerde açık bir kazanan ve açık bir kaybeden var. Bibi (Netanyahu) 40 sandalye sözü verdi ve büyük zaman kaybetti. Başkan resmi görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermeleri gerekiyor! Başka seçenek yok!" dedi.

İSRAİL KANALLARINDA FARKLI SONUÇLAR YER ALDI

İsrail kanallarında yayınlanan sandık çıkış anketlerinin sonuçlarında birbirinden farklı milletvekili sayısı ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın aynı sayıda milletvekilini meclise gönderdiği belirtilirken, Kanal 11'in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Öte yandan Kanal 12'de de Mavi-Beyaz'ın 37, Likud'un ise 33 milletvekilini meclise gönderdiği bilgisi yer aldı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN 61 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

İsrail yerel medyasında yer alan haberlerde, İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeden 61'inde sahip olmak gerekiyor. Sandık çıkış anketlerinin ortaya koyduğu verilere göre de tek başına hükümet kuracak çoğunluğa hiçbir parti ulaşabilmiş değil. Ancak, Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ı yenerek görevde beşinci döneme devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

ARAP MAHALLELERİNDE OY KULLLANMA ORANI TARİHİ DÜŞÜKLÜK GÖSTERDİ

İsrail yerel medyasında yer alan haberlere göre, Arap mahallelerinde oy kullanma oranı tarihi derecede düşüklük gösterdi. Bunun sebebi olarak da Netanyahu'nun Likud partisinin aktivistlere Arap mahallelerinde yer alan oy kullanma noktalarını 'gözlemek' için bin 200 gizli kamera vermesi gösterildi. Bunun ortaya çıkmasının ardından da İsrail Merkezi Seçim Komisyonu polise şikayette bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA