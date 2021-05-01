İsrail'de petrokimya tesisinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de petrokimya tesisinde yangın

İsrail'de petrokimya tesisinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Hayfa kentindeki petrokimya tesisinde gece saatlerinde yangın çıkarken, tüm faaliyetler askıya alındı.

İsrail'in Hayfa kentindeki petrokimya tesisinde gece saatlerinde yangın çıkarken, tüm faaliyetler askıya alındı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde geniş çaplı yangın çıktı. Bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler saatler sonra kontrol altına alınırken, ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi. Tesiste meydana gelen zarara yönelik henüz bir açıklama henüz yapılmadı. Tesisteki tüm faaliyetlerin askıya alındığı ve rafineriye petrol akışının durdurulduğu duyuruldu.

Yangının tesisteki arızalı bir boru nedeniyle meydana geldiği belirtildi. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Meral Kaplan Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'de petrokimya tesisinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:25:38. #1.16#

title