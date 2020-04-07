İsrail'de Pesah Bayramı öncesi kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi İsrail'de korona virüsü nedeniyle 8 Nisan Çarşamba akşamı sokağa çıkma yasağı getirilirken, 10 Nisan'a kadar şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı açıklandı.

İsrail'de korona virüsü nedeniyle 8 Nisan Çarşamba akşamı sokağa çıkma yasağı getirilirken, 10 Nisan'a kadar şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8-15 Nisan arasında kutlanan Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesi korona virüsüne yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Netanyahu, yarın saat 16.00'dan 10 Nisan Cuma gününe kadar şehirlerarası seyahatin yasaklandığını belirtti. Önümüzdeki birkaç günün salgın nedeniyle İsrail açısından önemli olduğunu ifade eden Netanyahu, 8 Nisan Çarşamba günü de yerel saatle 18.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını aktardı.

Okullarda eğitim-öğretime ara verilen İsrail'de market, eczane, bankalar ve akaryakıt istasyonları haricinde çok sayıda iş yeri kapatılmıştı. Ülkede 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, tüm yabancı ülke vatandaşlarının da ülkeye girişi yasaklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 904 kişide ise virüs tespit edildiği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA