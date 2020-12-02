İsrail'de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi
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İsrail'de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi

02.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:43
İsrail'de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi

İsrail Parlamentosu Knesset'te bugün gerçekleştirilen oylamada parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi.

İsrail Parlamentosu Knesset'te bugün gerçekleştirilen oylamada parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi. Önerinin, yasa olabilmesi için 3 kez daha yapılacak oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de siyasi kriz derinleşti. İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesine ilişkin öneri Knesset Genel Kurulu'nda sunuldu. "Yesh Atid-Telem" bloğu tarafından sunulan Knesset'in feshedilmesi önerisi kabul edildi. Oylamada, Knesset'in feshedilerek dördüncü genel seçimin gerçekleştirilmesini içeren öneri 61'e 64 oyla kabul edildi. Önerinin, yasa olabilmesi için parlamentoda yapılacak 3 oylamada da kabul edilmesi gerekiyor. Ön onay verilmesi sonucu ülkede iki yıl içerisinde olası dördüncü seçim de belirlenmiş oldu.

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Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıklamıştı. Gantz, Mavi-Beyaz'ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Gantz'ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz'ı hükümette kalmaya çağırarak "Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı" demişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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