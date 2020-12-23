İsrail'de parlamento feshedildi

İsrail Parlamentosu, Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle feshedildi. Erken seçim kararı alınan ülkede 2 yılda dördüncü kez seçime gidiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini konusundaki fikir ayrılığı parlamentonun feshedilmesine neden oldu. Başbakan Netayahu, yalnızca 2020 yılının bütçesinin geçmesini isterken, rakibi Grantz 2021 bütçesinin de oylamaya dahil edilmesini istedi. Ağustos'ta yapılan oturumdan sonuç çıkmaması üzerine bütçenin onaylanması Aralık ayına ertelendi. İki lider arasındaki görüş ayrılıkları devam ederken, 23 Aralık'a kadar yıllık bütçenin meclisten geçmesi gerekiyordu. Ancak bütçenin, son tarihe kadar oylamaya sunulamaması üzerine parlamento feshedildi. Ülkede zorunlu olarak erken seçime gidiliyor. Seçimler 23 Mart'ta yapılacak. Böylece İsrail'de son 2 yıl içerisinde 4. Kez erken seçim yapılmış olacak.

Knesset Başkanı Yariv Levin milletvekillerine seslenerek gelecek günlerde yapılacak seçim kampanyalarında kışkırtıcı ifadeler kullanmaktan uzak durulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, eski rakibi İsrail Savunma Bakanı ve aynı zamanda Mavi-Beyaz İttifakı liderliğindeki Benny Gantz'e eleştirerek Gantz'i hükumeti çöküşe ittiğini söylemişti. Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada "Böyle günlerde sandık başına gitmemeliyiz. İsrail halkı seçim değil, birlik istiyor, seçim propagandası değil, aşı istiyor" ifadesini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı