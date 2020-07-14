İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı İsrail'de otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

İsrail'de otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentinin doğusundaki Kabri kavşağında otobüs ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nahariya'daki Celil Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA