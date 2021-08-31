İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
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İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına 24 saat kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İsrail'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına 24 saat kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 bin 947 kişinin testinin pozitif çıktığı, 24 hastanın da hayatının kaybettiği belirtildi.

Bunun ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 66 bini geçtiği, 6 bin 943 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 83 bini aştığı ülkede hastalardan 719'nun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Okullar yarın açılacak

Vakalardaki artışa rağmen İsrail yönetimi, 1 Eylül'de yüksek riskli olmayan bölgeler dışında okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına karar vermişti.

Eğitim Bakanlığının planı doğrultusunda velilerin onayı alınmak kaydıyla 12 yaş üstü öğrencilere okullarda Kovid-19 aşısı yapılacak.

12 yaşından küçük öğrencilerden ise okula alınabilmeleri için en fazla 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren sonucu ibraz etmeleri istenecek.

Öğretmenler ve personel de aşı olduklarına dair belgeyi ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucunu ibraz ederek okula alınacak.

Üçüncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 974 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 482 bin kişiye ikinci, 2 milyon 157 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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