İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL
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İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi.

27.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:32
İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL

'in başkenti 'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi. "Netanyahu'nun yanındayız", "Netanyahu kar gibi beyaz ve temizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sakın vazgeçme" sloganları attı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL
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