İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL

27.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:32

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi. "Netanyahu'nun yanındayız", "Netanyahu kar gibi beyaz ve temizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sakın vazgeçme" sloganları attı.

Kaynak: AA