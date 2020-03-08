İsrail'de Netanyahu'nun ekibi ile Sağlık Bakanlığı arasında "koronavirüs" gerginliği iddiası
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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel

İsrail'de Netanyahu'nun ekibi ile Sağlık Bakanlığı arasında "koronavirüs" gerginliği iddiası

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında...

08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
İsrail'de Netanyahu'nun ekibi ile Sağlık Bakanlığı arasında

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle ABD'nin bazı bölgelerinden dönen İsrail vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmalarına yönelik karar alma hazırlıkları üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibiyle bakanlık yetkilileri arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Haaretz gazetesindeki haberde, İsrail Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 nedeniyle ABD'nin Washington, New York ve California kentlerinden dönen İsraillilerin evlerinde iki hafta boyunca karantinada kalmaları talimatı vermeyi gözden geçirdiği öne sürüldü.

Haberde, bunun üzerine Netanyahu'nun ekibinin, ABD ve Başkan Donald Trump ile İsrail arasındaki ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle bakanlıktan niyetinden vazgeçmesini istediği iddiası yer aldı.

Haberde, Netanyahu'nun ekibinden gelen baskılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, plandan vazgeçtiği belirtildi.

25 kişide Kovid-19 tespit edildi

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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