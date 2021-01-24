İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

İsrail'de 7 aydır Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde düzenlenen haftalık protestolar ülkenin çeşitli kentlerinde sürdürülüyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, bin kadar gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanarak Netanyahu aleyhinde protestoda bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde uyguladığı siyasetin yanlış olduğunu seslendiren protestocular, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.

Benzeri protestolar Tel Aviv ve kuzeydeki Kayserya kentlerinde de düzenlendi.

Haftalık ve bazen haftada iki kez gerçekleştirilen, yaklaşık 7 aydır devam eden protestolarda, göstericiler hükümetin Kovid-19'la mücadelede başarısız olduğunu ileri sürerken, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun derhal yargılanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh