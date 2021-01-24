İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
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İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

24.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:09

İsrail'de 7 aydır Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde düzenlenen haftalık protestolar ülkenin çeşitli kentlerinde sürdürülüyor.

İsrail'de 7 aydır Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde düzenlenen haftalık protestolar ülkenin çeşitli kentlerinde sürdürülüyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, bin kadar gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanarak Netanyahu aleyhinde protestoda bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde uyguladığı siyasetin yanlış olduğunu seslendiren protestocular, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.

Benzeri protestolar Tel Aviv ve kuzeydeki Kayserya kentlerinde de düzenlendi.

Haftalık ve bazen haftada iki kez gerçekleştirilen, yaklaşık 7 aydır devam eden protestolarda, göstericiler hükümetin Kovid-19'la mücadelede başarısız olduğunu ileri sürerken, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun derhal yargılanmasını istiyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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