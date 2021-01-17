İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
17.01.2021 00:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:49
Göstericilerin slogan atması Pankart detaylarıİsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
Göstericilerin slogan atması
Pankart detayları
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh