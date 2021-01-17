İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
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İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

17.01.2021 00:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:49

Göstericilerin slogan atması Pankart detaylarıİsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Göstericilerin slogan atması

Pankart detayları

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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