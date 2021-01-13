İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
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İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

13.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:35

Göstericilerin koşması Göstericilerin slogan atması Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Batı...

Göstericilerin koşması

Göstericilerin slogan atması

Pankart detayları

Güvenlik önlemi detayları

Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında toplandı. Göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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