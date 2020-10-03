Son dakika haberi | İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor

Son dakika gündem haberi... İsrail'de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ülkenin farklı bölgelerinde binden fazla protesto düzenlendi.

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ülkenin farklı bölgelerinde binden fazla protesto düzenlendi.

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Halk, korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı ülke genelinde binden fazla gösteri düzenledi. Siyah Bayrak Hareketi olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösterilere binlerce kişi katıldı. Ülkenin farklı bölgelerinde ana caddelere toplanan göstericiler, Netanyahu'ya yaptıkları istifa çağrısını yineledi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda tarihi bir andayız ülkede Netanyahu'ya karşı binden fazla gösteri düzenleniyor. Netanyahu'nun görevinde kalması ülke için en büyük tehdit. Korona krizi Netanyahu istifa edene kadar çözülemeyecek. İsrail'i Netanyahu'dan kurtarmak için Bilim ve Teknoloji Bakanı Yizhar Shay ve Stratejik İşler Bakanı Orit Farkash'ı istifa etmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gösteriler sırasında polis ve eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, şu ana kadar 6 gösterici gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail salgın nedeniyle ekonomik krizin eşiğine gelirken, Turizm Bakanı Asaf Zamir dün "Devlet çökmek üzere" diyerek istifa etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR