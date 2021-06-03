İsrail'de Netanyahu karşıtı muhaliflerin koalisyonu kuracak sayıya ulaşmasıyla siyaset sahnesi daha da karıştı
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İsrail'de Netanyahu karşıtı muhaliflerin koalisyonu kuracak sayıya ulaşmasıyla siyaset sahnesi daha da karıştı

İsrail'de Netanyahu karşıtı muhaliflerin koalisyonu kuracak sayıya ulaşmasıyla siyaset sahnesi daha da karıştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in oluşturduğu koalisyon bloku, yeni hükümetin güven oylamasının zamanında yapılması için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili olan Meclis Başkanı Yariv Levin yerine yeni bir...

İsrail'de Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in oluşturduğu koalisyon bloku, yeni hükümetin güven oylamasının zamanında yapılması için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili olan Meclis Başkanı Yariv Levin yerine yeni bir isim getirmek için çalışmalara başlarken, Yamina'dan bir milletvekili ise bu girişime destek vermeyeceğini duyurdu.

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen Lapid'in hükümeti kuracak sayıya ulaştığını Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e bildirmesinin ardından İsrail'de siyaset sahnesi daha da karışık bir hal aldı.

Yeni koalisyonun en geç 14 Haziran'a kadar güvenoyu alıp, yemin ederek göreve başlaması gerekiyor, koltuğunu kaybetmek istemeyen Netanyahu'nun ise bunu engellemek için tüm çabayı göstermesi bekleniyor.

Lapid-Bennett liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden 8 partinin toplamda 62 milletvekili bulunuyor.

Bu da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline yakın bir sayı olması nedeniyle koalisyonun güvenoyu alıp alamayacağı hakkındaki soru işaretlerini artırıyor.

Meclis Başkanı Levin'in güven oylamasını geciktirmesi bekleniyor

Netanyahu karşıtlarının önündeki en büyük engel ise Meclis Başkanı Levin olarak gösteriliyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Levin'in özellikle aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Yamina milletvekillerinin üzerindeki baskıyı artırmak için güven oylamasının 14 Haziran'a kadar Meclis Genel Kuruluna getirilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Böylece Lapid'in başını çektiği sol blokta yer alan partiler ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ile koalisyona sıcak bakmayan Yamina milletvekillerinin güvenoyuna destek vermesinin önlenmeye çalışıldığı yorumları yapılıyor.

Yamina'da ilk çatlak

Hal böyle olunca Lapid-Bennett ortaklığında yer alan partiler, Levin'in yerine yeni bir başkan seçmek için 61 milletvekilinin imzasının yer aldığı dilekçeyi Meclise sundu.

Ancak bu mektubun sunulmasından kısa süre sonra Yamina Milletvekili Nir Orbach, dilekçeden isminin çıkarılmasını istedi.

Orbach'ın dilekçeden adını çıkarttırmasıyla oylamaya destek vermesi beklenen milletvekili sayısı 61'e düşmüş oldu.

Bu sayı Meclis Başkanı'nı değiştirmek için yeterli olsa da Lapid-Bennett koalisyonundan bir milletvekili daha "hayır" oyu verirse veya "çekimser" oy kullanırsa Levin koltuğunu korumaya devam edecek.

Tam da burada Ortak Arap Listesi Bloku etkeni devreye giriyor. Netanyahu karşıtı grupta gösterilen ancak Lapid-Bennett koalisyonuna katılmayan 6 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi, Levin'in değiştirilmesi için "evet" oyu verirse yeni koalisyonun güven oylaması için en büyük engel ortadan kalkmış olacak.

Fakat Ortak Arap Listesi Blokunun bu girişime destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı İsrail siyasetinde karmaşa daha da artıyor ve Netanyahu'nun gidip gitmeyeceğine ilişkin senaryolar sürekli güncelleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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