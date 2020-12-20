İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

20.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 01:02
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti.

Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere kaşıkla vurarak Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları maddi zorluğa dikkati çekmeye çalıştı.

Binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

Netanyahu'nun aşı olduğu sağlık merkezi önünde gösteri

Öte yandan ???????Netanyahu'nun canlı yayınla Kovid-19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrail'de 6 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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