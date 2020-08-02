İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için yapılan protestolar hız kesmeden devam ediyor.

02.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 01:56

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

TEL AVİV - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için yapılan protestolar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'de halk korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ile ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için protestolara devam ediyor. Kudüs'teki başbakanlık konutunun yanı sıra başkent Tel Aviv ve bir çok kentte binlerce İsrailli sokaklara indi. Ülkede 2 aydan bu yana halk Netanyahu'nun istifası için eylemler düzenliyor. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde ilerleyen saatlerde tansiyonun yükselmesi bekleniyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Kaynak: İHA

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