İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor (2)
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor (2)

İsrailliler, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hem de hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor (2)
19.07.2020 05:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 05:51

İsrailliler, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hem de hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv ve Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Bazı protestocuların "suç başbakanı" yazılı maskeler taktıkları gösteride, Netanyahu istifaya davet edildi.

Batı Kudüs'teki gösteride protestocular polis barikatlarını aşarak Başbakanlık konutunun önüne kadar ulaşmayı başardı.

Polis, konut çevresindeki güvenlik önlemlerini artırırken, göstericiler düdük ve ıslıkla Netanyahu'yu protesto etti.

İsrail'de, Kovid-19 salgını nedeniyle işsizlik oranının yüzde 21'e çıkması ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Netanyahu karşıtı gösterilerde artış dikkati çekiyor.

Netanyahu hükümetinin salgından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.

Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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