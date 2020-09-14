İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

TEL ABD'ye gitmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu onlarca kişi protesto etti.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
14.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:14

TEL ABD'ye gitmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu onlarca kişi protesto etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının imza töreni için İsrail'den ABD'ye gitmek üzere olan Netanyahu'yu protesto eden onlarca kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin zirvede olduğu bir dönemde Netanyahu'dan İsrail'den ayrılmasını reddettiklerini ifade etti.

Netanyahu'nun bu yolculuğunu "sorumluluktan kaçış" olarak niteleyen İsrailliler, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifasını talep etti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

Kaynak: AA

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