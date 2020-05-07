İsrail'de Netanyahu-Ganz koalisyon hükümeti 13 Mayıs'ta göreve başlıyor
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İsrail'de Netanyahu-Ganz koalisyon hükümeti 13 Mayıs'ta göreve başlıyor

İsrail'de Netanyahu-Ganz koalisyon hükümeti 13 Mayıs'ta göreve başlıyor
07.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu görüşen İsrail Yüksek Mahkemesi kararı açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu görüşen İsrail Yüksek Mahkemesi kararı açıkladı. 

İsrail Yüksek Mahkemesi, Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığına ve Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın yaptığı koalisyon anlaşmasına yönelik itirazları reddetti. İsrail'deYüksek Mahkeme, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olamayacağı ve Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan iki ayrı itiraza yönelik kararını açıkladı. Mahkeme, her iki itirazı da reddederek Netanyahu'nun başbakanlığında koalisyon hükümeti kurulmasına yeşil ışık yaktı.

İSRAİL'DE DÖNÜŞÜMLÜ KOALİSYON DÖNEMİ 

Üç yıl süreli anlaşma ile kurulacak Likud ve Beyaz-Mavi koalisyonunda ilk 18 aylık süreçte Benjamin Netanyahu başbakanlık görevini sürdürecek. Sonraki 18 aylık süreçte ise görevi Ganz'a teslim edecek. "Acil birlik hükümeti" adı verilen koalisyonda Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz Savunma Bakanlığı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Ashkenazi ise Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak. Başbakan Netanyahu hakkında Kasım 2019'da rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılmıştı. Acil birlik koalisyonuna karşı çıkan muhalifler koalisyo anlaşmasının bazı maddelerinin yasalara aykırı olduğu ve ayrıca Netanyahu'nun hakkında devam eden davalar sebebiyle hükümette görev almasının yasak olması gerektiği savlarıyla İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. İsrail'de hakkında dava açılan bakanların hükümette görev alması yasal olarak mümkün değilken, yasada başbakanlar için böyle bir madde bulunmuyor. 16 binden bazla kişinde yeni tip koronavirüs tarafından enfekte olduğu İsrail'de Covid-19 salgının yol açtığı ekonomik hasarın giderilmebilmesi için siyasi istikrarın büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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