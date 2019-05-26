İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya karşı dev eylem: "Erdoğan olmana izin vermeyeceğiz"

İsrail'de, on binlerce kişi meydanlara inerek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesi için parlamentoda atılan adımları prostesto etti. Netanyahu'nun partisi Likud'un üzerinde çalıştığı öne sürülen yasa tasarısının, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin de sınırlandırılmasını içerdiği belirtiliyor.

9 Nisan'da yapılan seçimlerle görevini dördüncü döneme taşıyan Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk iddianamesi bulunuyor. Muhalefetin karşı çıktığı olası tasarının yasalaşması halinde başbakanla ilgili yolsuzluk dosyaları, elde edeceği dokunulmazlık sayesinde rafa kalkacak. Euronews.com'da Görüntüle