İsrail'de muhabir ve kameraman fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı
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İsrail'de muhabir ve kameraman fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı

İsrail'de muhabir ve kameraman fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'de kamu yayıncısı Kan News'in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky, başkent Tel Aviv'in güneyinde fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.

İsrail'de kamu yayıncısı Kan News'in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky, başkent Tel Aviv'in güneyinde fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.

İsrail'de birçok kentte sokağa inen fanatik Yahudiler, Filistinlilerin yanı sıra basın çalışanlarını da hedef alıyor. Başkent Tel Aviv'in güneyinde kamu yayıncısı Kan News'in muhabiri Yoav Zehavi ve kameramanı Roland Novitzky çekim yaptıkları sırada fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı.

Zehavi'nin saldırıda yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı. Novitzky'in ise, saldırıdan yara almadan kaçtığı fakat ekipmanlarının saldırganlar tarafından çalındığı aktarıldı.

Polis, saldırganların gözaltına alındığını bildirdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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