İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı - Haberler
Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel

İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı

İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, kendisine verilen ek süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramadı.

16.04.2020 05:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 05:36
İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı

İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, kendisine verilen ek süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramadı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, pazartesi akşam Gantz'a koalisyon hükümetini kurması için verdiği 48 saatlik süre doldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partileri arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı.

Haberde, iki parti arasındaki anlaşmazlıkların hükümetin kurulmasına engel olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Likud'un, İsrail anayasasında Yüksek Mahkemenin yetkisini sınırlandıran bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istediğini, Mavi-Beyaz İttifakı'nın ise buna karşı çıktığını aktardı.

Haberde, Likud'un, hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağına hükmetmesinden korktuğu için Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmak istediği kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pazartesi akşam koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet vermişti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 Nisan'da yapılan açıklamada, Gantz ile Netanyahu'nun hükümeti kurmak için pazartesi akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Meclise verebileceği ifade edilmişti.

İsrail Meclisi'nin 21 gün içinde hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlemesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Muazzez Ersoy Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümeti kuramadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 05:44:04. #1.15#
title