İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
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İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

11.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:10
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.

Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi.

Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı.

Kafile daha sonra kulüp takım otobüsüyle tesislere hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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