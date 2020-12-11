İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.