- İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol'da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yerel basın, İsrail Cezaevleri Servisine ait minibüste mahkumlar ve gardiyanların olduğunu açıkladı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA